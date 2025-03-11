Bahar dizisinde sürpriz ayrılık

Ekranların sevilen yapımlarından Bahar dizisinde bu sefer sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ile Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinde bu defa beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce "Buğday Tanesi" ve "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi yapımlarda da rol alan ve Bahar'da Uğur Aydın karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Devrim Kabacaoğlu diziye veda edecek.

Genç yıldızın Bahar'ın bu akşam yayınlanacak 38. bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.