Bahar dizisine sürpriz transfer

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk ekranların sevilen yapımlarından Bahar dizisine Timur'un halası olarak dahil olmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Sumru Yavrucuk, ekranların sevilen dizisi Bahar’ın kadrosuna katıldı. Yavrucuk, dizide Mehmet Yılmaz Ak’ın canlandırdığı Timur karakterinin halası “Leyla” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Bahar, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her bölümde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı diziye, Sumru Yavrucuk’un katılması büyük bir heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sahnelediği Tatavlada Son Dans oyunuyla tiyatro sahnesinde de adından söz ettiren Sumru Yavrucuk, Bahar dizisine yeni bir soluk getirecek. Leyla karakteri, hikayeye derinlik katarken izleyiciler usta oyuncunun performansını sabırsızlıkla bekliyor.