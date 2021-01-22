Bahar-Nihal Candan kardeşler dudak dudağa poz verdi

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programındaki hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Dün akşam kaldığı otelde ablası ve yakın arkadaşıyla 23. yaşını kutlayan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vererek Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın popüler olmak için her yolu denediğini söyledi.

KENDİSİNİ SANDALYEDEN YERE ATMIŞTI

Doya Doya Moda yarışmasında farklı konuşma şekli ve davranışlarıyla sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde bilerek kendini sandalyede yere atmıştı. Candan'ın bilerek yaptığı bu davranış jüri üyelerini de kızdırmıştı.