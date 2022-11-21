Bakan Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumunu açıkladı

Amasya'da trafik kazasında yaralanan oyuncuların sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

SERGEN DEVECİ'NİN DURUMU BİRAZ DAHA AĞIR!

Yaralıların son durumunu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu paylaştı.

Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumları hakkında bilgi verdi. Yaralıların iyi olduğunu ifade eden Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

TİYATRO KOOPERATİFİ MİNİBÜSTE BULUNANLARIN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Tiyatro Kooperatifi sayfasından yapılan açıklamada, "Tiyatro Jest ekibini taşıyan minibüsün turne dönüşü dahil olduğu ve Merzifon'da gerçekleşen Trafik kazasında meslektaşlarımız Burak Topçu, Özgür Karataş ve Tolga Güleryüz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailelerine, tüm tiyatro camiasına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan meslektaşlarımız Burak Gülçebi, Ceyhun Fersoy, Filiz Özbek, Melis Işiten, Özgür Ayaz, Sergen Deveci, Uğur Salvarcioğlu ve minibüs şoförü Aykut Bektaş'ın sağlık durumlarını takip ediyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

YÖNETMEN TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı boşanmıştı.