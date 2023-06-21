Bakan Şimşek'in 4 bakan yardımcısı isteğine onay çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 4 bakan yardımcısı ile çalışmak istediği ve bu isteğine onay çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönem kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında sona gelindi. Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. MEHMET ŞİMŞEK’E 4 BAKAN YARDIMCISI

Ekonomi Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor. Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.