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Bakanlıktan ''Selin Ciğerci evlat edindi'' iddiasına yanıt

Bakanlıktan ''Selin Ciğerci evlat edindi'' iddiasına yanıt
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddialarını yalanladı.

Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiası yer aldı. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesabından küçük bir kız çocuğuyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Ciğerci'nin paylaşımlarına ''Canım kızım'' notunu düştüğü görüldü.

İHA

Etiketler selin ciğerci evlat edinme
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