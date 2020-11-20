Bakkala gitmek için evden çıkan oyuncu ölü bulundu

Birçok projede yer alan oyuncu Broselianda Hernandez, salı günü "Sigara almaya gidiyorum" diye evden çıktı. Telefonlarına cevap vermeyen oyuncu için arama çalışmaları başlatıldı. Çarşamba günü sabah saatlerinde bir vatandaşın plajda cansız bir kadın bedeni olduğunu ihbarını yapınca olay yerine gelen polis, ekipleri cesedin oyuncu Hernandez'a ait olduğunu tespit etti.

GEÇ SAATTEN EVDEN ÇIKTI

Hernandez'in ailesi, Hernandez'in Salı günü geç saatlerde evden sigara almaya gidiyorum diye çıktığını geri dönmediğini kendisini aramalarına rağmen telefonlarına cevap vermediğini söyledi.



ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Hernandez, 1990 yılında Küba'da yayınlana bir pembe dizide gösterdiği performansla ismini duyurmuş ve performansı sayesinde ödül almıştı. Polis, Hernandez'in nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.