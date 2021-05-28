Balık tutanlara ''varoş'' demişti... Murat Övüç hakkında yeni gelişme

Ermenilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve beraat eden fenomen Murat Övüç, bu sefer balık tutan vatandaşları hedef aldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen Övüç, ''Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır'' dedi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım"

Savunması alınan Övüç, "Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balıktuttuğu görülüyordu. Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma, erteledi.

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Murat Övüç, "Halkın sağlığını hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara 'varoş' demişim, 'evet' dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.

İddianame

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından ÿF.M. adlı ÿbir kişi, Murat Övüç hakkında savcılığa şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma sonunda Övünç hakkında ’Halkı kin ve nefrete sürüklemek’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Ermenilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmıştı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Instagram hesabında yayınladığı videoda Kim Kardashina'a tepki gösterirken "Siz Ermeniler pisliksiniz" dediği için hakkında ''Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama'' suçundan dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Övüç'ün beraatine karar vermişti.

DHA