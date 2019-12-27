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  3. 27 Aralık 2019 14:29

Baraj dizisinde başrol bilmecesi

Yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal iki kadın oyuncu arasında kaldı. FOX TV’de bir süre sonra yayınlanması planlanan ve yapımcılığını Fatih Aksoy ile Yağmur Ünal’ın üstlendiği; yönetmenliğini de Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı “Baraj” dizisinde başrolü oynayacak kadın oyuncu henüz kesinlik kazanmadı.

Baraj dizisinde başrol bilmecesi
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42 yıl önce filmi çekilen ve başrollerinde Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” filmi diziye uyarlanırken; yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal; Türkan Şoray’a benzer bir karakter için Burcu Kıratlı ve Biran Damla Yılmaz ile görüşüyor….

Türkan Şoray’ı canlandıracak karakter için Burcu Kıratlı öne çıkıyor… Gözleri ve fiziğiyle “Yeni nesil Türkan Şoray” olarak olarak tanınıyor…. Biran Damla Yılmaz ise gerek renkli gözlü oluşu ve gerekse de Türkan Şoray’a hiç benzerliği yok..

Burcu Kıratlı Emrah ile oynadığı ve atv’de yayınlanan “Aşk ve Mavi” dizisinden sonra henüz rol almadı…. Biran Damla Yılmaz ise Mucize 2 Aşk filmi ve yine atv’de yayınlanmasına karşın erken final yapan “Canevim” dizisinde rol aldı….

Yüzünün eskimemiş olması Biran Damla Yılmaz’ın aksine Burcu Kıratlı’ya avantaj sağlıyor….

Bakalım Aysel karakterini kim canlandıracak? Bunun da kararını yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal verecek….

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