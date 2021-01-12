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  3. 12 Ocak 2021 09:18

Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar'a geri döndü

Oyuncu ve eski manken Barbaros Levent Seçkin, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar'a geri döndü
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ATV ekranlarında başrollerini Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Kerem Atabeyoğlu ve Rojda Demirer'in canlandıracağı "Maraşlı" dizisinde de konsey üyesi olarak izleyeceğimiz oyuncu ve eski manken Barbaros Levent Seçkin, uzun soluklu Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YENİDEN ROL ALACAK
Dizide yasa dışı işlerle uğraşan Faruk adlı bir iş insanını canlandıran Barbaros Levent Seçkin, ekibe zor anlar yaşatacak. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde de mafyanın adamı Hasan ve çete lideri Harun Yayla karakterleriyle yer bulan kötü rollerini oynayan Barbaros Levent Seçkin, uzun bir aradan sonra yeniden bu dizide rol almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ YAPIMDA OYNAMIŞTI
Barbaros Seçkin daha önce de Kurtlar Vadisi Pusu, Kanıt, Kaçak, Şen Yuva, Akasya Durağı, Üvey Baba, Acı Hayat, Her Şey Yolunda Merkez, Dadaş, Sadaka, Acemi Cadı, Paramparça, Hayalimdi, Kalp Gözü, Ezra, Kan Kokusu ve Bizim Ev gibi birçok yapımda rol aldı.

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