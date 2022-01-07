Barbaros Şansal’a organize linç girişimi davasında karar

Atatürk Havalimanı’nda darp edilen modacı Barbaros Şansal’ın davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şansal’ı darp eden 12 TGS çalışanı hakkında beraat kararı verirken, 1 sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen modacı Barbaros Şansal’ın KKTC’den getirildiği Atatürk Havalimanı’nda darp edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.

İddianamede 13 kişinin “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti.

Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

ŞANSAL’DAN TEPKİ

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Barbaros Şansal şu ifadeleri kullandı:

Günaydın made in Türkiye ! 2 Ocak 2017 Atatürk havalimanı apronunda şahsıma örgütlü ve organize olarak ölümcül linç girişiminde bulunan TGS çalışanı 11 sanık Bakırköy 26 Asliye ceza Mah tarafından bu sabah beraat ettirildi!