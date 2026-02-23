Barış Murat Yağcı Survivor adasına geri döndü!

Hakkındaki yasaklı madde soruşturması nedeniyle Dominik'ten Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alınmıştı. Adli tıp test sonuçları negatif çıkan ve serbest bırakılan Yağcı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte Yağcı'nın Survivor adasına döndüğü öğrenildi.

Survivor 2026 All Star kadrosunda yer alan ve geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, adli sürecini tamamlayarak Dominik’e geri döndü. Yarışmadan acil olarak ayrılıp Türkiye’ye gelen Yağcı’nın akıbeti, yayımlanan yeni bölüm fragmanıyla netlik kazandı.

Havalimanında Gözaltına Alınmıştı

Soruşturma kapsamında Türkiye’ye giriş yaptığı anda havalimanında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, gerekli numuneleri vererek adli sürece dahil olmuştu. Yağcı’nın avukatları ve hayranları tarafından yakından takip edilen süreçte, adli tıp raporları büyük bir merakla bekleniyordu.

Test Sonuçları Negatif: "Yarışmaya Engel Yok"

Gelen son bilgilere göre Barış Murat Yağcı’nın yasaklı madde test sonuçları negatif çıktı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması üzerine serbest bırakılan ünlü yarışmacı, Survivor yapım ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından adaya dönme kararı aldı.

Hayranlarının Kampanyası Karşılık Buldu

Barış’ın yokluğunda diğer yarışmacılara konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada Yağcı’nın hayranları "Barış Murat Yağcı Survivor'a Dönsün" etiketiyle binlerce paylaşım yapmıştı. Survivor All Star’ın yeni bölüm tanıtımında meşalelerin arasında görünen Barış, izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı.

Yarışmadaki dengeleri nasıl değiştireceği merak edilen Barış Murat Yağcı’nın, adadaki arkadaşlarıyla buluştuğu o anlar yeni bölümde ekrana gelecek.