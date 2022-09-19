Başrol oynayacak: Canan Ergüder'in yeni dizisi belli oldu

Kanser tedavisi için ekranlara veda eden ve tedavi sonrası kanseri yenen Canan Ergüder ekranlara geri dönüyor.

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder (44), sağlığına kavuştu. Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu yeni dizi Aile ile ekranlara dönüyor. İBRAHİM ÇELİKKOL'LA AYNI DİZİDE ROL ALACAK

Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu. Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.