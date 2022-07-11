Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme

6 aydır Survivor'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu.

Survivor All Star 2022'nin şampiyonluğu sonrasında olaylar durulmuyor. Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medyadan haksızlık yapıldığını iddia ederek açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı ise bu iddialara canlı yayında çıkarak sert sözlerle karşılık verdi. Daha sonra ise note tasdikli sms sonuçlarını yine canlı yayında açıkladı.

Batuhan Karacakaya "Benim de bir mektubum var" demiş Acun ılıcalı ise bu açıklamaya da "Gereken cevabı veririz" demişti. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrasında ise gözler Batuhan Karacakaya çevrildi. Batuhan Kartakaya cephesinden uzun süre sessizlik hakimdi. Batuhan Karacakaya sonunda sessizliğini bozdu.

Avatar Atakan ile buluşan Batuhan Karacakaya Avatar Atakan'ın oğlu Aslan ile geçirdiği vakti sosyal medya hesabından paylaştı.

"NEYSE Kİ MASADA BİR ŞAMPİYON VAR"

Batuhan Karacakaya, Avatar Atakan'la bir video çekerek "Neyse ki masada bir şampiyon var" sözlerini dile getirdi. Bu paylaşım hem Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuna hem de Acun Ilıcalı'ya bir gönderme olarak algılandı.