BBG yarışmacısı Alper Demir hayatını kaybetti
2003 yılında yayınlanan ''Biri Bizi Gözetliyor'' programının yarışmacılarından 44 yaşındaki müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü.
BBG yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.
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