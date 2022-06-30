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Behzat Ç dizisinin kadrosuna flaş transfer

Behzat Ç dizisinin kadrosuna flaş transfer

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oynadığı fenomen dizi Behzat Ç.'nin tekrar başlayacağı haberi hayranlarını sevindirmişti. Dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oynadığı fenomen dizi Behzat Ç., “Çekiç ve Gül: Behzat Ç” adıyla yeniden çekiliyor. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizinin yapım şirketi bu kez Ortaks Yapım… Emrah Serbes’in eserinden uyarlanan dizi blutv’de seyirciyle buluşacak.

“Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV’de!” sloganıyla çekilecek olan dizinin kadrosuna yeni isim olarak Gökçe Eyüboğlu’nun ardından genç kuşağın yetenekli oyuncularından Burak Dakak da katıldı. Dakak son dönemde Demet Akbağ, Salih Bademci ve Sinem Ünsal’la oynadığı “Aydınlıkevler” oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

 Geçen sezon son anda tiyatro oyunlarının yoğunluğu nedeniyle Erdal Beşikçioğlu’yla rol alacağı Hakim dizisinden ayrılan Burak Dakak böylece usta aktörle “Behzat Ç”de buluşmuş olacak.

Etiketler behzat ç dizi kadro
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