Behzat Ç.'nin oyuncusuna hapis cezası

Oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun sunucu Eda Pera Küçük’ü darp edip, tehdit ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, arkadaşları oyuncu Deniz Evin ve Adem İlker Durguner’in de ‘tehdit’ suçundan 6’şar aydan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu ve İlker Durguner ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmayı takip etti.

‘MESAJLARI KABUL EDİYORUM’

Mağdur Eda Pera Küçük şikayetinin devam ettiğini söyledi. Darp suçlamasını reddeden sanık Tolga Pancaroğlu ise darp suçlamasını reddederek, “Diğer yandan hakaret ve tehdit suçuna konu edilen mesajları kabul ediyorum fakat bunları katılanın ağır tahrikiyle yazdım. Kendisi de benzer ifadeler yazdığı halde kendi yazdığı ibareleri silerek sadece benim yazdıklarımı raporlaştırmıştır” diyerek beraatını istedi.

2 SUÇTAN CEZA, 1 SUÇTAN BERAAT

Mahkeme, daha önce Behzat Ç dizisinde de oynayan oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında “tehdit” suçundan önce 9 ay hapis cezasına karar verdi. Ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indirdi. “Hakaret” suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezasına hükmeden mahkeme, “yaralama” suçunda ise net ve inandırıcı delil elde edemediği, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi. Sanığın cezası ertelendi. Öte yandan mahkeme oyuncu Deniz Evin ve Adem İlker Durguner’in “tehdit” suçundan inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek beraatlarına hükmetti.



