Behzat Ç.'nin yeni kadrosunda hangi oyuncular var?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç., 6 yıllık bir aradan sonra bu kez Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV ile geri dönüyor. BluTV'nin özel yapımı olan dizinin dönüşü sevenlerinde büyük heyecan yaratırken kadroda kimlerin yer alacağı merak konusuydu.

SAVCI ESRA GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda yer alacağı açıklanan ilk isimler daha önceden Savcı Esra karakterine hayat veren Canan Ergüder Ece ile Şevket karakterini canlandıran Ege Aydan oldu. Daha önce canlandırdığı karakterle diziye ölerek veda eden Canan Ergüder, çok sürpriz bir rolle geri dönüyor.

Kast çalışmaları devam eden dizinin kadrosunda yer alacak diğer isimler gizemini korurken Behzat Ç. severler tarafından da heyecanla bekleniyor.





