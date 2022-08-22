Behzat Uygur ile kurye arasında yemek siparişi kavgası

Oyuncu Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan oğlu Behzat Uygur, evine yemek getiren kurye ile tartıştı.

Oyuncu Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan oğlu Behzat Uygur'un yemek siparişi getiren kurye ile tartışması sonrası soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan oğlu Behzat Uygur, Zekeriyaköy'deki evine yemek siparişi verdi.

Siparişi götüren kurye Murat G., paketi yanlış adrese teslim etti. Sabah'ın haberine göre, ardından kurye ile Uygur arasında tartışma yaşandı.

Kendisine hakaret edildiğini belirten Murat G., şikayetçi oldu. Uygur ise iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEHZAT UYGUR'UN BİR OĞLU MÜZİSYEN BİR OĞLU ÜNLÜ BİR OYUNCU!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur'un çocukları da çok ünlü. Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur'un babasını adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur babasının izinden gidiyor. Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan bir oğlu ise müzisyen.