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  3. 17 Kasım 2019 15:07

Belçim Bilgin yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, yeni bir aşka yelken aştı. Ünlü oyuncu bir süredir yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşıyor.

Belçim Bilgin yeni sevgilisiyle görüntülendi
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Geçen yıl Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles’ta ortaya çıktı. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, ünlü oyuncu, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio’yla katıldı. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada’da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018’de sona ermişti. Bilgin ve Di Blasio’nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio’nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor. 

Hürriyet

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belçim bilgin
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