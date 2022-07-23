Belediye Başkanı'ndan Gülşen konserinde ilginç sözler: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye...

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen sanatçı Gülşen’in Ereğli konserinde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın açıklamaları dikkat çekti.

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen sanatçı Gülşen’in Ereğli konserindeki açıklamalar dikkat çekti. Konser sırasında sahneye çıkan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülşen’in kıyafetiyle gündem olmasına atıf yaptı. Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi. Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.