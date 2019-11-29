Ben Fero hakkında soruşturma açıldı

Demet Akalın adlı şarkısı ile bir anda müzik piyasasına hızlı giriş yapan Ben Fero hakkında şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Daha önce ‘Mahallemiz Esmer’ şarkısıyla tanınan ama Demet Akalın şarkısına, Demet Akalın ile birlikte klip çektikten sonra ünlü olan rapçi Ben Fero, şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu, alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Şikayet eden kişinin, Ben Fero’nun bir klibinde küfürlü sözler kullanmasının yanı sıra, içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiğini söylediği belirtildi.

