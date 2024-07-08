  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bengü'ye Van'da pet şişe, Edirne'de çiçek...

Bengü'ye Van'da pet şişe, Edirne'de çiçek...

Bengü'ye Van'da pet şişe, Edirne'de çiçek...
Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Bengü, Van'da "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedikten sonra sahnesine pet şişe fırlatılması olayının ardından, Edirne'de Kırkpınar konserlerinde çiçekle karşılandı.

Van konserinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleri üzerine sahneye pet şişe atılan Bengü, bu kez 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne'de sahne aldı.

Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında gerçekleşen konserde Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser sırasında bazı izleyiciler, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılı dövizler açarak ve Türk bayrakları sallayarak desteklerini gösterdi.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da sahneye çıkarak Bengü’ye çiçek takdim etti ve teşekkür etti.

Konser, Bengü ve Akın'ın birlikte "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle son buldu ve izleyiciler sahneye çiçekler attı.

Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdıBengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdıMagazin

 

Etiketler bengü şarkıcı bengü ne mutlu Türküm diyene pet şişe çiçek edirne konser van konseri edirne konseri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de yanan araç ormanı yaktı İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Bağcılar'da dehşet: Otomobilden ateş açıldı Bağcılar'da dehşet: Otomobilden ateş açıldı Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Hakan Çalhanoğlu: Ne mutlu Türküm diyene Hakan Çalhanoğlu: Ne mutlu Türküm diyene 17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü 17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu Anayasa teklifini açıkladı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu Anayasa teklifini açıkladı Termometreler sınırları zorladı: 41 dereceyi gören denize koştu Termometreler sınırları zorladı: 41 dereceyi gören denize koştu