Bengü'ye Van'da pet şişe, Edirne'de çiçek...

Ünlü şarkıcı Bengü, Van'da "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedikten sonra sahnesine pet şişe fırlatılması olayının ardından, Edirne'de Kırkpınar konserlerinde çiçekle karşılandı.

Van konserinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleri üzerine sahneye pet şişe atılan Bengü, bu kez 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne'de sahne aldı.

Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında gerçekleşen konserde Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser sırasında bazı izleyiciler, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılı dövizler açarak ve Türk bayrakları sallayarak desteklerini gösterdi.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da sahneye çıkarak Bengü’ye çiçek takdim etti ve teşekkür etti.

Konser, Bengü ve Akın'ın birlikte "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle son buldu ve izleyiciler sahneye çiçekler attı.