Benim Hayatım dizisinin kadrosu belli oldu

Hafta sonu sete çıkmaya hazırlanan “Benim Hayatım” dizisi kadrosu ile şimdiden izleyicilerin dikkatini çekti.

Star’ın “Benim Hayatım” dizisi hafta sonu sete çıkıyor. Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği diziyi Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete yazıyor.

Genel yönetmenliğini Onur Tan’ın yapacağı “Benim Hayatım”ı Orkun Çatak yönetecek.

Dizide “Hayat” karakterini Nilsu Berfin Aktaş, “Ali”yi Genco Özak, “Ökkeş”i Savaş Özdemir, “Yılmaz”ı Uğur Çavuşoğlu, “Şaheste”yi Nilüfer Açıkalın, “Handan”ı Esra Ronabar, “Ufuk”u Ali Burak Ceylan, “Yasemin”i Aleyna Solaker, “Meral”i Öykü Çelik, “Zehra”yı Zeynep Kumral, “Vedat”ı Önder Açıkbaş, “Yadigar”ı Koray Şahinbaş, “Ahu”yu Pelin Uluksar, “Pınar”ı Hira Koyuncuoğlu ve “Heves”i Belgin Şimşek canlandıracak.

Eşkıya’nın Tipi’si Savaş Özdemir, dizide Hayat’ın babası Ökkeş rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Nilsu Berfin Aktaş’ın partnerini ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Genco Özak oynayacak.

Senaryosunu okuyanların çok etkilendiği “Benim Hayatım” dizisi bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.