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Bennu Gerede'den orgazm itirafı olay oldu

Bennu Gerede'den orgazm itirafı olay oldu
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Ünlü oyuncu Bennu Gerede Instagram hesabından yaptığı "parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir" paylaşımına verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ünlü oyuncu Bennu Gerede Instagram hesabından neden ışıldadığını açıkladı. Gerede, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Veya parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir?

Şimdiye kadar 1000 kez söyledim ve tekrarlayacağım: SEX yapmak, sağlıklı bir zihin, beden ve ruhu korumada son derece önemlidir. Çoğu insan ne yazık ki "seks yapmayı" utanç verici ve tabu olarak görüyor.

Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın.

"Nevrotik hastalarda yanlış olan tek bir şey vardır: tam ve tekrarlanan cinsel tatmin eksikliği" - Wilhelm Reich”

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earthling (@bennugerede)'in paylaştığı bir gönderi

 

Etiketler bennu gerede instagram orgazm
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