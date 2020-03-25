Bennu Yıldırımlar ile Nuri Bilge Ceylan'ın bu görüntüleri konuşuluyor

Kış Uykusu filmi ile 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen yönetmen Nuri Bilge Ceylan, son olarak Ahlat Ağacı filmini çekmişti.

Filmin başrolleri Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar’dı… Bundan 2 yıl önce izleyicilerle buluşan filmin setinde çekilen görüntüler çeşitli aralıklarla sosyal medyada yer buluyor.

O anlardan birisi de Nuri Bilge Ceylan ile Bennu Yıldırımlar arasındaki konuşmaydı. Usta yönetmenin oyuncusu ile yaptığı konuşma paylaşım rekoru kırdı.