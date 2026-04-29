Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, memleketi Mardin’de kurduğu dev fabrika ile dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapan ve bu uğurda evlerini, arabalarını sattığını açıklayan Mardini, çevresinden gelen "Deli misin?" eleştirilerine yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, rotasını müziğin dışına kırarak sanayici oldu. Mardin’de kurduğu gül yağı fabrikası için 10 milyon dolarlık bir servet harcayan Mardini, "Varımı yoğumu bu işe yatırdım" diyerek kararlılığını vurguladı.

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Berdan Mardini, memleketi Mardin'e olan vefa borcunu dev bir istihdam projesiyle ödüyor. 2016 yılından bu yana üzerinde çalıştığı "gül ürünleri" projesi için elindeki tüm mülkleri çıkardığını belirten sanatçı, kurduğu tesisle bölgesel kalkınmaya yeni bir soluk getirdi.

"Evlerimi, Arabalarımı Bu İş İçin Verdim"

Yatırımın maliyetinin 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Mardini, projenin başından beri çevresinden yoğun eleştiriler aldığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Herkes bana 'Sen deli misin?' diye sordu. Gerçekten de varımı yoğumu bu işe koydum; evlerimi, arabalarımı bu tesis için sattım. Ama pişman değilim" dedi.

Öncelik Kadın İstihdamı ve Tersine Göç

78 haneli bir köyde kurulan tesisin en büyük amacı sosyal sorumluluk. Mardini, projenin temel motivasyonunu şu sözlerle açıkladı:

"Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi topraklarında mutlu olsun, doysun istiyorum. Fabrikamızda önceliğimiz kadın istihdamını artırmak. Sezonda 450-500 kişinin çalışacağı bir sistem kurduk."

Bölge topraklarının 5000 yıl aradan sonra yeniden gerçek gül kokusuyla buluştuğunu söyleyen Mardini, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek gül hasadı için de gün sayıyor. "Rosa damascena" türü güllerin Mardin topraklarında yeniden yeşermesinin sadece bir şarkı değil, bir memleket meselesi olduğunu belirten sanatçı, tüm hazırlıkların tamamlandığını müjdeledi.