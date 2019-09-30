Beren Saat aşk yaşadığı iddia edilen DJ ile görüntülendi!

2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ ile bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmış hatta Saat fotoğraftaki kadının kendisinin olduğunu doğrulamıştı.

Beren Saat, geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'e adının aşk dedikodularına karıştığı Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Beren Saat ve Fransız DJ Maga'nın neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.

DJ İLE GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ KABUL ETTİ

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ile şaşırtmıştı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlamıştı. Saat önceki gün kendisini görüntüleyen muhabirlere söz konusu fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki bendim" dedi.







