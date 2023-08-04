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Beren Saat

Beren Saat
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Talihsiz bir kaza sonucu ayağından sakatlanan güzel oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun yardımı ve koltuk değneği ile denize girerken görüntülendi.

Eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'a tatile giden Beren Saat, denize Doğulu'nun desteği ile girdi.

2 hafta önce eşi Kenan Doğulu ile yurt dışı tatiline çıkan Beren Saat talihsiz bir kaza sonucu ayağını sakatlamış, güzel oyuncu bir süre koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.

 Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti.

Koltuk değneğiyle tatile çıkan Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi. Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten locaya geri döndü.

 

Etiketler beren saat ayağı sakatlandı kenan doğulu koltuk değneği
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