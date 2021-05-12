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Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrı evlerde mi oturacaklar?

Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrı evlerde mi oturacaklar?

Magazin dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden olan, ve ayrılık haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftçi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Yıllardır Acarkent’te oturan çiftin Zekeriyaköy’de ev baktığı ortaya çıktı. Önceki gün, bu semtte oturan yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Zekeriyaköy’de bir eve bakarken görülen Beren Saat’in yanında eşi Kenan Doğulu yoktu.

2014 yılında Los Angeles’ta nikah masasına oturan çift, bir ara ayrılma noktasına gelmiş, ancak sonrasında evliliklerine devam etme kararı almıştı.

Şimdilerde oldukça mutlu görünen çiftin tamamen mi Avrupa Yakası’na taşınacağı, yoksa her iki yakada iki ayrı evde mi oturacağı henüz gizemini koruyor.

Hürriyet

Etiketler beren saat ev Kenan Doğulu
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