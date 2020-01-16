Beren Saat yeni Netflix projesini duyurdu

Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandıran oyuncu Beren Saat'in dizisi ilk sezonuyla kısa sürede en çok izlenen dizilerden biri oldu. Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesi ile hayranlarıyla buluştu.

BEREN YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. "Dünya'da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.