SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Ocak 2020 14:28

Beren Saat yeni Netflix projesini duyurdu

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'deki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Beren Saat'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Netflix özel yapımı bir belgeselle anlaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandıran oyuncu Beren Saat'in dizisi ilk sezonuyla kısa sürede en çok izlenen dizilerden biri oldu. Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesi ile hayranlarıyla buluştu.

BEREN YENİ PROJESİNİ DUYURDU
Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. "Dünya'da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
atiye , beren saat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM