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Beren Saat'in bikinili görüntülerine ''Ben bu Beren’i yerim'' diyen muhabire inceleme

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Türkiye'nin şüphesiz en güzel oyuncularından biri olan Beren Saat, Bodrum tatilinde bikinili olarak gizlice görüntülenmişti. Beren Saat'i görüntüleyen muhabirin "ben bu Beren'i yerim'' ifadeleri sonrasında hakkında inceleme başlatıldı.

Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi.  Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde ‘Ben bu Beren’i yerim” dediği duyuldu. 

Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti.

Ekol TV, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

“22.06.2024 tarihinde EKOL TV’de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılamaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Etiketler ben bu bereni yerim beren saat vid3eo
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