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  3. 04 Ağustos 2019 11:17

Beren Saat'in kurban paylaşımı olay oldu

Son aylarda Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Beren Saat, Kurban Bayramı için LÖSEV'e bağış çağrısı yaptı. Ünlü oyuncu kendisini eleştiren takipçisine sert yanıt vedi.

Beren Saat'in kurban paylaşımı olay oldu
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Son bir yıldır eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu Beren Saat, 29 Temmuz'da beşinci evlilik yıl dönümünde paylaşım yapmamasıyla dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu sessizliğini Lösemili çocuklara yapılacak bağış için bozdu.

"BU PAYLAŞIMI YAPTIĞINIZA İNANAMIYORUM"
Saat, Instagram hesabından Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağışı destekleyen bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin "Bu paylaşımı yaptığınıza inanamıyorum. Bir can gitsin, diğeri mi kurtulsun? Bu kadar saçma bir kampanyaya destek vermiş olmanız çevreci duruşunuzla çelişiyor sanki" yorumunu yaptı.

"ÖNCE OKUYALIM, ANLAYALIM LÜTFEN"
Saat, bu yorumu görünce, "Kurban kesimi bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlama sürecinin neresinde can gidiyor acaba? Önce okuyalım, anlayalım lütfen sevgiler" cevabını verdi.

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