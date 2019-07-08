Beren Saat'in yeni dizisi Atiye hakkında yeni gelişme

Uzun süredir ekranlara uzak olan Beren Saat, Netflix yapımı Atiye dizisiyle bomba gibi bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger gibi isimlerin rol aldığı Atiye dizisinin ilk sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Netflix, ikinci sezon için elini çabuk tutmaya karar verdi. Gelen haberlere göre 2 hafta sonra ekip toplanacak ve Atiye dizisinin 2. sezon çekimleri start verecek.

Şengül Boybaş tarafından yazılan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenilenerek hazırlanan dizi: İstanbul'da ailesi ve erkek arkadaşı ile sakin bir hayat süren genç ressam Atiye'nin, Göbeklitepe'de keşfedilen bir sembol ile kökünden değişen dünyasını konu alacak. Sekiz bölümden oluşan ilk sezonun 2019 yılı bitmeden yayında olması planlanıyor.