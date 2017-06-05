Beren Saat'in yeni partneri belli oldu

Muhteşem Yüzyıl: Kösem'den sonra dizi yapmayan Beren Saat, Tims & B'nin yapımcılığını üstleneceği bir projeyle ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Saat, teklifi kabul ederse, partneri ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol olacak.

TİMS & B'nin yeni sezon için Show TV'de başlatacağı ve şimdilik ismi Gecelerin Ötesi olarak belirlenen dizisinin erkek başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oldu. Kadın başrolü için ise Beren Saat'e teklif götürüldü.

Dizinin senaryosunu ‘Poyraz Karayel’ ile adını duyuran Ethem Özışık kaleme alacak. Sıra dışı bir aşk hikâyesini konu alacak olan dizi için güzel oyuncu Beren Saat’e teklif götürüldü. ‘Tren’ isimli sinema filmi rafa kalkan oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.