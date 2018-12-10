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  3. 10 Aralık 2018 09:45

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya tebrik öpücüğü

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde, 25. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Kenan Doğulu oldu.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya tebrik öpücüğü
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Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli törenle dağıtıldı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Kenan Doğulu, '25. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Oyuncu Beren Saat, ödül açıklandıktan sonra şarkıcı eşini öperek tebrik etti.

Ünlü çift, ödül töreni sonrası sosyal medya hesaplarından ellerinde Altın Kelebek'le paylaşım yaptılar. Doğulu "Beren'im ve Altın Kelebek'im", Saat ise "25. yıl" notunu yazdı.

beren saat , kenan doğulu
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