Beren Saat'ten olay itiraf: O fotoğraftaki bendim

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ve gizemli fotoğraf bomba etkisi yaratmıştı. Saat, gündemi sarsacak bir itirafta bulundu.

İLK KEZ CEVAP VERDİ

Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı. Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, konuyla ilgili yöneltilen soruya ilk kez cevap verdi.

"O BENDİM"

Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.

Aşk iddialarını güçlendiren gelişmelerden sonra ise Kenan Doğulu henüz bir açıklama yapmadı.

Beren Saat ile DJ Maga aşk mı yaşıyor?