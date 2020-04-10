Berfu Yenenler'den ilginç itiraf

Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile düğününün perde arkasını anlattı: Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü.



"Eser hayatında ilk defa gömlek giymiş olabilir. Terden üstüne yapışmıştı gömlek. Liseli çocuklar gibiydi. 30 kişi vardı evde ve ben 30 kişiye kahve yapıp, tek tek dağıttım.



Düğünü 3 ay sonra yapma kararı aldık. Ben denizli kumsallı bir yer istiyordum, Eser de çimenli bir yer istiyordu. İki tane yere baktık. İkisi de Kilyos'taydı ve birini seçtik. Tembellikten organizasyon şirketi bile aramadık. Çünkü her şeyin hallolacağını düşünüyorduk. Üç ay boyunca bir daha asla düğün yerine gitmedik. Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi. Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser'i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu. Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim. Hiç içime sinmeyen bir şey oldu. İki gelinlik ve bir tane after elbisesi istemiştim. Hiçbiri istediğim gibi olmadı.

Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış! Organizatör kadınla buluştum. Sanki ona hiç istediklerimi söylememişim, örnek fotoğraf atmamışım gibi bana bir sürü şey göstermeye başladı. Baktım ki bu kadınla tartışacağım, bir daha buluşmadım.

Bize düğünün yapılacağı kumsalın kapatılacağı söylenmişti. Saat 11.00 gibi mekana gittik. Plajda bikinisiyle koşup denize atlayan insanlar vardı. Mekan aqua parka dönmüş. Herkes masaların üstüne zıplıyor.

Nikah memurumuz nikaha gelmedi. Asıl korkunç olan oydu. Uzun bir yerden yürüdük, nikahın kıyılacağı yere geldik adam yok. Herkes bize bakıyor, biz herkese bakıyoruz. Sonra memur geldi, ufak şakalar falan filan.

Nikahtan sonra gelinlik değiştirmeye gittim. Gelinlik giymek dünyanın en zor şeyi, ben neden ikinci gelinlik saçmalığı yaptım bilmiyorum.

Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış!

Biz insanlar gitmeye başladıktan sonra sahile gitar, ateş keyfi yaparız diye düşünmüştük.Saat 00.00'da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş... Kilyos'ta! Etrafımız tamamen boş... Ev yok... Sahneyi kapattık, müziği kesmek zorunda kaldık. 2-3 saat daha masalarda oturduk ve düğün bitti! Eğlenceli bir düğün diyebiliriz ama bizim açımızdan ilk saatler kaos ve rezaletti."