Berfu Yıldız, Eser Yenenler'in villasını istemedi

Sunucu Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız'a Şubat'ta gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti.

DÜĞÜN HAZİRAN'DA

Eser Yenenler, sevgilisinin hamile olduğu ortaya çıkınca bir ay önce evlenmişlerdi. Ünlü çift düğün tarihini 9 Haziran olarak belirledi.

PARTİLERLE GÜNDEME GELEN VİLLAYI İSTEMEDİ

Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile tanışmadan önce Levent'te oturduğu villasında verdiği partilerle gündeme gelirdi. Alt katına yaptırdığı diskodaki eğlenceler çok konuşulan hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in arasına kara kedi gibi giren villayı Berfu Yıldız da istemedi.

YENİ BİR VİLLA ARIYORLAR

Çiftin şimdi Kemerburgaz veya Göktürk'te villa aradığı söyleniyor. Eser Yenenler'in ise soranlara çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek istediklerini söylediği iddia edildi.