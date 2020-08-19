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  3. 19 Ağustos 2020 13:47

Bergüzar Korel gözyaşları içinde Bakan Koca’dan yardım istedi

Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını için yardım istedi.

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Sosyal medya hesabından sık sık SMA hastalı bebekler için yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi.

“Yalvarıyorum sesimi duyun” diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu “Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya ve Sağlık Bakanlığı’na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum” dedi.

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