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Bergüzar Korel imaj değiştirdi

Bergüzar Korel imaj değiştirdi
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Uzun bir aradan sonra tekrar sahneye çıkan Bergüzar Korel, yeni program için imajını değiştirmişti. Saçlarını sarıya boyayan ünlü oyuncu, birkaç denemeden sonra bu renkten sıkıldı.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

Uzun zaman sonra Düğüm dizisi ile ekrana dönen Korel imaj tazeleyerek saçlarını kestirip sarıya boyatmıştı.Ünlü oyuncu kısa saça alışsa da saç rengine alışamadı.

Bergüzar Korel son olarak saçlarını koyuya boyattı ve "evet geri döndüm" diyerek yeni halini paylaştı.

ZAYIFLAMA SIRRI

"Düğüm" adlı dizide "Neslihan Turhan" karakterine hayat veren Korel son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu. 8 ayda 20 kilo veren oyuncu bu süre zarfında sağlıklı beslendi, yürüyüş yaptı ve günde 1 saat yüzdü.

Bergüzar Korel imaj değiştirdi - Resim : 1

Etiketler bergüzar korel imaj saç
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