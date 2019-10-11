''Bergüzar Korel'in ablası bir kadınla evli''

Oyuncu Bergüzar Korel'in yurt dışında yaşayan ve yönetici olan ablası Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL'ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL'ye de köpek gezdirmeye başladı. Bu olayın kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Cengiz Semercioğlu, Zeynep Korel'in bir kadınla evli olduğunu duyurdu.

"ZEYNEP KOREL, IVANA DİYE BİR KADINLA EVLİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda sunuculuk yapan gazeteci Cengiz Semercioğlu, bugün yayınlanan programda Bergüzar Korel'in yıllardır ablası Zeynep Korel'e maddi destekte bulunduğunu söyledi. Semercioğlu, Zeynep Korel hakkında bilinmeyen bir detayı da ortaya çıkardı. Semercioğlu, Zeynep Korel'in Ivana adında bir kadınla evli olduğunu söyledi.

"BERGÜZAR'I TEHDİT ETMİŞ"

Semercioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bergüzar gerçekten ablasına düzenli para gönderiyor. Birden 'Ben burada temizlikçilik yapıyorum, köpek bakıyorum' dramının yaratılmasının bir nedeni var. Bunun da nedeni bu para meselesi. Bergüzar para vermeyi kesiyor çünkü Zeynep hanımın orada bir ilişkisi var. Bergüzar da 'Biz bu parayı elden gönderelim, banka üzerinden gönderirsek senin kız arkadaşın o paraları alıp kötü kullanabilir' diye düşünüyor. Bunun üzerine Zeynep 'Bak ben seni Türkiye'ye rezil edeceğim. Kocandan boşatacağım' diye tehditler savuruyor. Bunun üzerine Bergüzar'ın yıllardır Amerika'da yaşayan ablasının birden gündeliğe gittiği ortaya çıkıyor."