Berk Atan, fenomen sevgilisini öpmelere doyamadı

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu barıştı. Yağcıoğlu'nun doğum günü partisinde Atan, sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile barışmıştı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam sosyal medya fenomeni sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi. Arkadaşların katıldığı gecede çift, bir ara aşka geldi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu, pastayı üfleyeceği sırada sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu. O anlar sosyal medyanın da gündemi oldu. Çift, kısa sürede hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.