Berk Oktay diziden ayrıldı mı ?

Haziran ayında sezon finali yapan diziler eylül ayıyla birlikte ekrandaki yerlerini aldı. Birbirinden farklı projeler de yeni sezonla birlikte seyircinin karşısına geçti. 10 Haziran'da sezon finali yapan Savaşçı dizisi ise hâlâ ekrandaki yerini almayınca dizinin fanları "Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?" sorusunu sormaya başladı. Kanal dün yayınladığı yeni sezon fragmanıyla birlikte heyecanla merak edilen bu soruya yanıt verdi. Savaşçı dizisinin yeni bölümü 7 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

BERK OKTAY DİZİDEN AYRILDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Kılıç Tim'i Yüzbaşı Kağan'ı (Berk Oktay) ortadan kaldırmak için operasyon yapıyor. Yüzbaşı Haydar ile Kağan karşı karşıya geliyor ve Haydar tetiği çekiyor. Albay Halil İbrahim telefonda "Kağan öldü mü?" sorusunu sorarken Haydar, "Hedef öldürüldü komutanım" şeklinde cevap veriyor.

İKİNCİ KEZ İŞ DURDURMA EYLEMİ Mİ YAPILDI?

Üçüncü sezon çekimlerine başlanan Savaşçı dizisinin ekibinin setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi. Öte yandan Medyatava'nın iddiasına göre, Savaşçı'yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde.

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı dizinin bu sezon yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.