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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah tarihi belli oldu

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah tarihi belli oldu

Başarılı oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy yoğun çekim takvimi arasında niharet nikah tarihini belirledi.

Başarılı oyuncu Berk Oktay geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’u İzmir’deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı. Sezon sonunda “Yasak Elma”dan ayrılan Berk Oktay, NGM’nin atv için çektiği “Bir Küçük Günışığı” dizisinde başrol oynamaya başladı. Ünlü oyuncu çiftin yoğun çekim takvimi nedeniyle ne zaman evleneceği ise merak konusu olmuştu.

Yeni sezonda “Kuruluş Osman” dizisine devam edecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nikah tarihine sonunda karar verdi. İki sevilen oyuncu 09 Eylül’de Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde aile arasında bir nikah yapacak. Ardından 10 Eylül’de de Polonezköy’de çok yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir düğün yapacak.  Oktay ve Atiksoy dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak.

İki ünlü oyuncu yıllar önce Savaşcı dizisinde rol gereği nikah masasına oturmuştu. Dizide senaryo gereği yaşanan bu sahneler eylül ayında gerçek olacak.

Etiketler berk oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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