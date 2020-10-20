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  3. 20 Ekim 2020 15:04

Berkay Şahin koronavirüse meydan okuyor

Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Şahin ve kızı Arya Şahin ile Beşiktaş'taki AVM'de görüntülendi. Ünlü şarkıcının maske takmadığı görüldü.

Berkay Şahin koronavirüse meydan okuyor
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Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de meydan katındaki bir restoranda kahvaltı yapan Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, kahvaltı sonrası kızları Arya'yı açık alanda gezdirip keyifli vakit geçirdiler. Daha sonra vale noktasından aracını teslim alan popçu, öğlen saatlerinde ailesiyle AVM'den ayrıldı.

Renkli kıyafetiyle kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren ünlü popçunun maskesiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

"BEN GALERİCİ DEĞİL, ŞARKICIYIM"
T plakalı cipiyle usulsüzlük yaptığı yönünde haberler çıkan Berkay, geçtiğimiz günlerde ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına "O arabayı getiren ihraç eden ben değilim ki ben galeriden gidip aracımı alıyorum. Kardeşim ben galerici değil, şarkıcıyım" demişti.

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