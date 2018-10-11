''Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var''

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Arda Turan'ın Berkay'ın eşi için, 'O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.' dediğini ileri sürdü. Bali ardından Arda Turan'ın silahla hastaneye gittiğini hatırlatarak, 'Acaba Arda'ya mı bir taciz var?' sorusunu sordu.

ARDA TURAN KAÇ YIL CEZA ALIR?

Öte yandan Söylemezsem Olmaz canlı yayına bağlanan Avukat Levent Karakoç, Arda Turan'ın kaç yıl ceza alacağı sorusuna açıklık getirdi.

Karakoç, yaralama olayında 2 ila 5 yıl arasında bir ceza verilebileceğini belirtti. Fakat vücutta bir kemik kırılması varsa bu cezanın 3 ila 7 buçuk yıl arasında da değişebileceğini vurguladı.

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