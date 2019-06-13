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  3. 13 Haziran 2019 09:06

Berksan ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken VIP aracıyla kaza geçirdi. Omzu ve boynu incinen şarkıcı ''Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın'' dedi.

Berksan ölümden döndü
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Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan Berksan'ı emniyet kemeri kurtardı.

 Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan Berksan'ı emniyet kemeri kurtardı.

 Çarpışmanın şiddetiyle omzu ve boynu incinen Berksan, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın" dedi.

 

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