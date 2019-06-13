Berksan ölümden döndü

Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan Berksan'ı emniyet kemeri kurtardı.
Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan Berksan'ı emniyet kemeri kurtardı.
Çarpışmanın şiddetiyle omzu ve boynu incinen Berksan, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın" dedi.