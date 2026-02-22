Berlin’de Türk Sineması rüzgarı! Altın Ayı ''Sarı Zarflar''a, Gümüş Ayı ''Kurtuluş’'un oldu

Türk sineması, dünya sinemasının en prestijli duraklarından biri olan 76. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) tarihi bir gece yaşadı. İlker Çatak ve Emin Alper’in imzasını taşıyan yapımlar, festivale damga vurarak büyük ödülleri Türkiye’ye getirdi.

76'ncıBerlin Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı esti! İlker Çatak’ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı ‘Sarı Zarflar’ filmi, festivalin en büyük ödülü olan ‘Altın Ayı’yı kazanarak büyük bir rekora imza attı. Gecenin bir diğer müjdesi ise Emin Alper’den geldi; ‘Kurtuluş’ filmiyle ‘Gümüş Ayı’nın sahibi olan Alper, Türk sinemasının gücünü dünyaya ilan etti.

Berlinale’de Çifte Zafer: Altın ve Gümüş Ayı Türkiye’nin!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), Türk sineması için unutulmaz bir zafere sahne oldu. İki usta yönetmenimiz, dünya sinemasının kalbinde en prestijli ödülleri göğüsledi.

'Sarı Zarflar' ile Zirve: Altın Ayı İlker Çatak’ın!

Yönetmenliğini İlker Çatak'ın üstlendiği, başrollerinde ise Özgü Namal ve Tansu Biçer gibi güçlü isimlerin yer aldığı ‘Sarı Zarflar’, uluslararası jüriden tam not alarak festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı’ya layık görüldü. Özgü Namal’ın yıllar sonra döndüğü beyaz perdedeki performansı Berlin izleyicisi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Emin Alper’den Bir Başarı Daha: 'Kurtuluş'a Gümüş Ayı

Türk sinemasının özgün seslerinden Emin Alper de Berlin'den eli boş dönmedi. Alper’in büyük merakla beklenen yeni filmi ‘Kurtuluş’, festivalin ikinci en önemli ödülü olan Gümüş Ayı’nın sahibi oldu. Bu ödül, Emin Alper’in uluslararası festivallerdeki istikrarlı başarısını bir kez daha tescilledi.

Türk Sineması İçin Bir Milat

Aynı festivalde hem Altın hem de Gümüş Ayı ödüllerinin Türk yapımlarına gitmesi, sinema tarihimizde nadir görülen bir başarı olarak kayıtlara geçti. Ödül töreni sonrası konuşan İlker Çatak, bu başarının kolektif bir emeğin sonucu olduğunu vurgularken; Emin Alper ise Türk sinemasının anlatacak daha çok hikayesi olduğunu belirtti.

DHA