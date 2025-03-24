Berna Laçin hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılardan olan ve "hazmedemiyorum" diyen Berna Laçin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı: “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)”

Hastanede tedavisi süren Laçin, iyileşir iyileşmez oy kullanmak istediğini belirtti. Sandık başındaki vatandaşlardan oy verme saatlerinin uzatılıp uzatılmadığını öğrenmelerini isteyen sanatçı, sosyal medya üzerinden en yakın sandık yerinin bilgisini de talep etti.